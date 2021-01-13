 

Врач Мяснякин объяснил важность регулярного обследования на рак

13.01.2021, 12:48, Разное
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Врач Михаил Мяснякин рассказал, с какого возраста женщинам и мужчинам необходимо начать проходить регулярное обследование на рак. По словам доктора, залогом здоровья является не только исключение факторов риска, но и регулярная диагностика.
Проблемы со здоровьем наблюдаются у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, у тех, кто курит и неправильно питается. Однако исключение всех этих факторов совершенно не означает то, что человек не заболеет раком. Всем людям необходимо постоянно проходить медининские обследования на предмет выявления онкологии. Если говорить о женщинах, то с 39 лет им нужно исключать развитие рака молочной железы или же шейки матки, для этого нужно делать онкоцитологию у гинеколога, проходить узи-скрининг, маммографию. Мужчинам необходимо регулярно посещать уролога, чтобы исключить онкологию предстательной железы.

Всем людям, независимо от пола, нужно сдавать кал на определение скрытой крови. Пациентам, у родственников которых были онкологические заболевания, нужно пройти колоноскопию и фиброгастродуоденоскопию, пишет портал iReactor.



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