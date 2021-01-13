“Я не Нетребко и Гагарина”: Бузова оценила свои вокальные данные

13.01.2021, 12:48, Разное

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Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова оценила свои вокальные данные. В интервью знаменитость рассказала, что прекрасно понимает ситуацию. Ей нужно работать над голосом, больше, чем другим.

Не Анна Нетребко и Полина Гагарина

Многие хейтеры не раз обвиняли Ольгу Бузову в отсутствии голоса. Критики не раз говорили, что артистка должна прекратить петь, поскольку ей это не дано. В недавнем интервью знаменитость ответила всем своим ненавистникам. Она заявила, что не сравнивает себя с оперной певицей Анной Нетребко. Также Бузова нигде не упомянула, что имеет голос лучше, нежели у Полины Гагариной. Кроме того, артистка признается, что не считает себя лучшей вокалисткой мира.

Бузова понимает, что необходимо много работать. Она постоянно развивается в данном направлении, посещая уроки вокала. Артистка убеждена, что есть существенное различие в исполнении между ее первыми песнями и последними композициями.

Борьба с негативом с детства

Ольга Бузова с детства привыкла бороться с негативом в свою сторону. У знаменитости всегда была собственная точка зрения, поэтому она подвергалась массовой критике. За долгие годы работы в отечественном шоу-бизнесе ведущая обзавелась своеобразным иммунитетом, который очень выручает ее в трудные моменты жизни.

До сих пор Бузова переживает различные неприятные ситуации. Иногда артистку не приглашают на различные премии, не берут ее песни на радио. И на сегодняшний день некоторые организаторы говорят, что Ольгу Бузову нельзя звать, потому что она ассоциируется с проектом «Дом-2».

Зависть к успеху

Ольга Бузова заявила, что многие всегда завидовали ее успеху. Негатив в ее адрес звучал, когда она просто являлась участницей «Дома-2». Каждое голосование эффектную блондинку хотели выгнать за пределы периметра. Однако постоянно Бузова оставалась, благодаря итогам зрительского голосования.

Потом участнице предложили стать ведущей проекта. Участники тяжело мирились с новым статусом Ольги Бузовой, поскольку они не могли ее унизить. Руководитель холдинга ТНТ Роман Петренко недавно вспомнил, что приход знаменитости на «Дом-2» в то время произвел фурор.