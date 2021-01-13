«Петровакс» и Schneider Electric начинают сотрудничество в сфере устойчивого развития

13.01.2021, 12:46, Разное

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Инновационные технологии Schneider Electric в области энергосбережения позволят повысить рентабельность предприятия «Петровакс» и экологичность всех производственных процессов. Постоянный мониторинг и перераспределение энергоресурсов предоставят возможность прогнозировать расходы бизнеса, выбирать оптимальные управленческие решения.

«Мы рады началу сотрудничества с ведущей российской фармацевтической компанией «Петровакс» и надеемся, что сможем реализовать наши решения на производственных площадках в полном объеме. Уверены, что настоящее соглашение заложит основу для будущих взаимовыгодных проектов», – комментирует Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в РФ и странах СНГ.

«Петровакс» разделяет и поддерживает принципы сбалансированного развития: экономическая эффективность в сочетании с разумным потреблением ресурсов, забота об экологии и благополучии общества, охрана окружающей среды. Производственный комплекс компании входит в число самых современных, высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России, работает по современным российским и международным стандартам GMP и ISO 9001. Взаимовыгодное партнёрство двух ведущих в своих областях компаний станет ещё одним шагом на пути гармоничного развития отечественного и международного бизнеса.

«Наша компания крайне трепетно относится к вопросам экологии, применяет лучшие практики в сфере устойчивого развития и активно разрабатывает новые программы. В сотрудничестве с таким гигантом, как Schneider Electric, мы сможем еще эффективнее работать на благо здоровья людей и будущих поколений», – отметил Михаил Цыферов, президент «Петровакс Фарм».

О компании «Петровакс»

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла с 25-летним опытом успешной работы, входит в ТОП-5 иммунобиологических производителей России. Продуктовый портфель компании включает оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями, а также генерические препараты. Современный фармацевтический производственный комплекс, расположенный в Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов – от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств. Штат «Петровакс» насчитывает более 600 высококвалифицированных специалистов. Предприятие входит в Группу Интеррос. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых страны ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия). www.petrovax.ru

О компании Schneider Electric

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде — право каждого человека. Мы даем всем возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы с помощью нашей концепции Life Is On, доступной для каждого в любом месте в любое время. Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных возможностей и самореализации.

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