 

Подозреваемый в краже ноутбука Пелоси участник штурма Капитолия найден мертвым

13.01.2021, 12:40, Новости дня
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Участник нападения на здание Капитолия 53-летний американец Кристофер Стэнтон Джорджия найден мертвым в собственном доме после проведения обыска.

Предполагалось, что именно Джорджия украл ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. После штурма Капитолия стражи порядка провели в его доме обыск, после чего у сторонника Трампа изъяли две винтовки.

Вскоре после обыска участник штурма совершил самоубийство. Он был найден в подвале собственного дома, информирует ФАН.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.

В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии. 



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