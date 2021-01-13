В Госдуме предложили выплачивать пенсию новой категории граждан

13.01.2021, 12:40, Новости дня

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Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, предусматривающего выплату пенсий семьям медработников, погибших от коронавируса.

«Конечно, мы, прежде всего, имели в виду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своем боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным», – сообщил Миронов, информирует Ura.ru.

Он подчеркнул, что право на пенсии по случаю потери кормильца должны получать семьи работников здравоохранения, погибших во время трудовой деятельности или от последствий COVID-19, приобретенного во время работы.

За минувшие сутки в РФ выявлено 22 850 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4320, Санкт-Петербурге – 3003, Московской области – 1189.