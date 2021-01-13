О личном – Личное мнение
13.01.2021, 12:04,
Разное
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Я часто слышу упрёки в том, что я не делюсь с читателями личным. Такие упрёки меня откровенно раздражают. Каждый мой пост — это моё личное. Моё личное мнение.
Но, наверное, когда вы хотите узнать обо мне что-нибудь личное, вы не только и не столько мнение имеете в виду.
Фото: Григорий Лепс
Ну, ок. Начну делиться с вами личным.
Когда я лечу на лыжах с горы, у меня в наушниках орёт Григорий Лепс. Всегда. Он и только он и никто другой.
Когда я брожу по ночному мегаполису — будь то Москва, Нью-Йорк, Бангкок или Тель-Авив, у меня в наушниках — Леонард Коэн. Не всегда, но часто.
В других обстоятельствах музыку не слушаю. Только — горный склон, только — прогулка по ночному мегаполису.
Других исполнителей не признаю. Только Лепс, только Коэн. Остальные — не торкают.Вот почему? Задумалась.
И у того, и у другого меня цепляют тексты, наложенные на хорошие мелодии. Я, в принципе, человек слов. Мелодия, даже самая приятная, мне — по барабану, если слова не торкают.
И у Лепса, и у Коэна песни — на слова, которые меня торкают.
В песнях я ценю душу, а душа — это слова. Если у песни нет души, то для меня она — не более, чем какофония звуков.
Все мои друзья — об этом в курсе, и уже давно не шлют мне ничего «послушать». Мне важны слова, а не «тыц-тыц-тыц». Меня раздражает музычка «фоном».
В прошлом году к Лепсу и Коэну в моём плейлисте присоединилась музыка на стихи поэта Сергея Егорова.
Он сочиняет русские тексты для мелодий из песен француженки Мари Лафоре.
Фото: Соцсети
Не переводит с французского на русский, а именно накладывает свои слова — близкие и понятные нашему человеку — на красивые, элегантные, как и сама Мари, мелодии из прошлого.
Я прослушала все песни с текстами Егорова, и больше всего мне запала в душу композиция Тесно в исполнении Ольги Кутафиной. Это песня — новогоднее настроение, гости собираются в зале, стол накрыт, пахнет ёлкой и скоро куранты. Места мало, шум гам, но всем хорошо.
В общем, если вы, как и я, цените в песнях душу, если музыка для вас — это про чувства, про духовность, про красоту, а не про пьяные танцы в дешёвом кабаке, то с большим удовольствием и от всей души рекомендую. Эти мелодии я слушаю, когда крашу или укладываю волосы. Не знаю, почему, но вот так.
Кстати, пошлите ссылку родителям: это — мелодии их молодости. Отличный повод вспомнить былое время, как раз под Старый Новый год. Ваши мама и папа — пусть они будут здоровы — должны оценить такое внимание. Моим — очень понравилось.
А вы что любите слушать? Какая музыка цепляет? Может, мне посоветуете чего?
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Источник: Лена Миро
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