 

YouTube временно заблокировал канал Трампа из-за риска подстрекательства к насилию

13.01.2021, 12:18, Разное
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Видеосервис YouTube временно приостановил работу канала действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию.

Представитель YouTube заявил, что блокировка продлится как минимум неделю в соответствии с политикой платформы. По мнению компании, одно из недавно опубликованных видео президента «спровоцировало насилие», поэтому оно было удалено. О каком видео идет речь — не уточняется.

«После тщательной проверки, опасаясь разжигания насилия, мы удалили недавний контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и заблокировали аккаунт за нарушение нашей политики подстрекательства к насилию», — говорится в заявлении представителя YouTube.

В компании уверили, что после того, как пройдет неделя заморозки канала, YouTube пересмотрит свое решение. Согласно правилам YouTube, получение второго предупреждения приведет к двухнедельной блокировке, если аккаунту вынесут три предупреждения, это приведет к постоянному бану.

Как отмечает CNN, YouTube оставался единственной крупной платформой, которая каким-либо образом не ограничила работу аккаунтов Трампа.

Блокировка аккаунтов, связанных с Трампом, началась после 6 января, когда десятки тысяч сторонников действующего президента США прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий.

Соцсети, включая Facebook, который заблокировал аккаунт Трампа «на неопределенный срок», и Instagram, приняли такое решение, чтобы избежать призывов к мятежу. В Twitter заявили, что заблокировали аккаунт действующего президента США навсегда. Поводом для такого решения послужили два последних твита Трампа, которые он написал 8 января. Facebook заблокировал аккаунт Трампа, а Twitter полностью заблокировал его.

Впоследствии Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у сторонников Трампа альтернативную социальную сеть Parler. После этого мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — за неделю его скачали более полумиллиона американских граждан.

Источник: Новая газета



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