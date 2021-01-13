Сосед принца Гарри рассказал о его бьюти-преображении: “Он носит хвостик”

13.01.2021, 12:06, Разное

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После переезда Меган Маркл и принца Гарри в США их жизнь стала максимально скрытной. Даже открытку на Рождество они представили не в стандартном варианте – в виде фотографии, а в формате рисунка, дающего только отдаленное представление о том, как сейчас выглядит пара и их сын Арчи. Теперь смуту в этот вопрос внес и актер Роб Лоу, являющийся соседом герцогов Сассекских в Монтесито, штат Калифорния. Он стал гостем проекта “Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом”, где рассказал, что Гарри теперь… носит хвостик!

Принц Гарри Роб ЛоуОн живет примерно в миле от меня, ведет очень замкнутый образ жизни. Увидеть его по соседству – все равно что увидеть Лох-несское чудовище, и я наконец сделал это. Заметил его за рулем автомобиля на светофоре. Это было мимолетно, поэтому не цитируйте меня полностью, но его прическа была похожа на хвост. Мне, как случайному наблюдателю, казалось, что его волосы стали длинными и были очень туго стянуты назад. Могу только предположить, что это был “конский хвост”,- заявил Роб, на что ведущий Джеймс Корден, знакомый с Гарри, сказал, что Лоу могло показаться и он видел кого-то другого, но не принца. Тем не менее, актер говорил довольно уверенно:

О нет, это был он. Потому что я последовал за ним до дома, чтобы посмотреть, не паркуется ли он там.

Напомним, последний раз поклонники Гарри видели его на экране в начале декабря прошлого года. Тогда принц дал первое интервью после объявления о том, что у Меган Маркл случился выкидыш. Гарри как президент природоохранной организации Africa Parks принял участие в видеоконференции, посвященной запуску WaterBear – стримингового сервиса, в основе которого – документальные фильмы о проблемах окружающей среды. И тогда прическа принца была привычной. Но ходили слухи, что Меган Маркл была озабочена частичным облысением супруга и настояла на том, чтобы тот прошел операцию по трансплантации.

Меган Маркл и принц Гарри