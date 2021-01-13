 

Вход воспрещён — крупнейшие супермаркеты Великобритании решили не пускать покупателей без масок

13.01.2021, 11:52, Новости дня
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Четыре крупнейшие сети супермаркетов Великобритании решили не впускать клиентов без защитных масок, пишет The Independent. Причиной является продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом и опасения коллапса системы здравоохранения.


Reuters

Все четыре крупнейшие британские сети супермаркетов объявили о том, что не будут впускать покупателей без защитных масок, пишет The Independent. Это решение было принято на фоне растущего числа заражений коронавирусом в Великобритании и опасений того, что система здравоохранения не выдержит нагрузки, даже несмотря на введённый карантин.

В официальном заявлении крупнейшей британской торговой сети Tesco говорится: «Наши коллеги упорно трудятся в сложных условиях, для того чтобы убедиться, что каждый получит то, что ему необходимо. Мы просим всех проявить терпение и уважение, поскольку мы все стараемся соблюдать безопасность друг друга». Кроме того, в Tesco попросили клиентов по возможности закупаться поодиночке, отмечает The Independent.

Пресс-секретарь торговой сети Asda заявил, что в случае отсутствия у покупателя своей маски, магазин предложит ему собственную маску бесплатно, однако в случае отказа надеть и её, вход в магазин клиенту будет воспрещён.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок похвалил действия торговых сетей, назвав такой подход «правильным», пишет издание. 



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