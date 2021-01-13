К Олимпиаде-2024 на Елисейских полях появится «необыкновенный сад»

13.01.2021, 11:52, Новости дня

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Париж собирается обновить облик Елисейских полей и разбить около площади Согласия «необыкновенный сад» к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут во французской столице, пишет Le Parsien. Мэр города Анн Идальго одобрила первый этап амбициозного проекта по реновации проспекта, в котором учли мнение владельцев магазинов и неравнодушных парижан.



Reuters

На выходных мэр Парижа Анн Идальго в Journal du Dimanche подтвердила планы по переделке площади Согласия и Елисейских полей в «ещё один необыкновенный сад», и её слова «не остались незамеченными», пишет Le Parisien.

«Это большая победа для Елисейских полей и парижан, — заявил председатель комитета торговцев знаменитой французской улицы Жан-Ноэль Рейнар. — Мы действительно отметили, что они (парижане. — ИноТВ) избегают эту улицу и больше не видят такой, какой представляли. Её глобальная реновация является одним из ключевых проектов городского пространства этого десятилетия».

Как рассказывает издание, над «амбициозным» проектом работают уже шесть лет, а в 2018 году предварительные эскизы представили на выставке в павильоне Арсенала. Свои пожелания высказали 96 тыс. жителей, и теперь план «идеальной улицы» приобрёл очертания. На тяжёлую работу по проведению исследования и ревизию комитет Елисейских полей потратил €1 млн.

По словам Рейнара, «этот проект удовлетворяет всем требованиям: он предусматривает перепланировку улицы, где с 1993 года не проводилось никаких крупных работ, предлагает снова озеленить это публичное пространство, снова высадить сад, организовать пешеходную зону, сократить дорожное полотно и облегчить развлечения парижан и прохожих».

«Он не может не получить горячее одобрение со стороны мэрии», — уверен руководитель комитета Елисейских полей. Он надеется заручиться полной поддержкой столичной администрации для глобальной перестройки, стоимость которой оценил примерно в €200—225 млн.

В статье отмечается, что Анн Идальго осмотрительна: во время выборов она обещала реализовать этот проект. На данный момент мэр Парижа остановилась на первом этапе, который заключается в обновлении нижней части Елисейских полей около площади Согласия — возможно, до Большого дворца, который станет ключевым объектом будущих Олимпийских игр в 2024 году. Создатель проекта Филипп Кьямбаретта уже решил, что будет на этом месте: чтобы «заставить перепрыгнуть барьер площади Согласия», наводнённый машинами, и создать центральный парк, который изменит облик знаменитой улицы, архитектор намерен воспользоваться потоком 14 миллионов туристов из Лувра, которые прогуливаются по саду Тюильри и смогут потом продолжить свой путь по наполовину пешеходной площади, где вместо части дороги предполагается высадить 360 деревьев. Дальше гости столицы смогут полюбоваться малоизвестными английскими парками Елисейских полей: сквером Мариньи, садом Послов или Берлинским сквером.

По информации французской газеты, первый этап реновации по предварительной оценке обойдётся в сумму €55 млн. Комитет Елисейских полей не спешит и не торопит мэрию: он поставил себе целью кардинально изменить облик главного проспекта Парижа до Триумфальной арки к 2030 году. Уменьшение количества полос движения с шести до четырёх уже станет маленькой революцией.

В заключение Le Parisien указывает, что первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар активно занимается этим широкомасштабным проектом и уже ведёт обсуждения с торговцами Елисейских полей, а на следующей неделе должны объявить о приоритетных задачах города и программе действий на текущий год.

