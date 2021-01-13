Мнение: Digital Resistance во Флориде

13.01.2021, 11:40, Разное

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Законодатели Флориды хотят запретить властям штата вести какие-либо дела с крупными технологическими компаниями, которые занимаются цензурой на территории США.

Законодатель Флориды требует, чтобы государство разорвало отношения с техническими гигантами: они решают, с кем вести бизнес – мы тоже

Член палаты представителей штата Флорида Рэнди Файн просит губернатора Рона ДеСантиса и его Кабинет тщательно изучить и отдать распоряжение о «немедленном отчуждении любых акций и долговых обязательств Флориды» с пятью крупными технологическими гигантами.

В своем письме представитель республиканцев отметил, что Facebook, Twitter, Amazon, Apple и Google используют свои платформы для выделения и дискриминации консерваторов, решение, которое, по словам Файна, может быть наказано государством.

«Они могут решать, с кем вести дела. Мы тоже, – написал Файн.

Хотя Файн сказал, что беспорядки в Капитолии в прошлую среду были «одним из самых печальных дней в моей жизни», он сказал, что кампания цензуры со стороны крупных технологий – это перебор.

«Я глубоко обеспокоен тем, что крупные технологические компании страны используют действия этих немногих как предлог, чтобы заставить замолчать десятки миллионов хороших патриотичных американцев, миллионы которых живут здесь, во Флориде», – написал Файн. «Что бы ни думали о президенте Трампе, он остается должным образом избранным президентом Соединенных Штатов до полудня 20 января. Если эти компании могут заставить замолчать президента Соединенных Штатов, то и любого смогут.

Хотя Файн признал, что большие технологические компании как частные компании имеют право принимать такие решения, как отстранение людей от своих платформ, он сказал, что жители Флориды также имеют право прекратить деловые отношения с теми же технологическими гигантами.

«Налогоплательщиков Флориды не следует заставлять вести дела с организациями, которые их цензурируют», – написал он.

Файн также объявил о предстоящем принятии закона, запрещающего властям штата и местным властям Флориды вести дела с любым из упомянутых им технических тиранов. В случае принятия закон вступит в силу в июле этого года.

https://thefederalist.com/2021/01/12/florida-lawmaker-demands-state-cut-ties-with-tech-giants-they-decide-who-they-do-business-with-so-do-we/ – цинк

Губернатор Де Сантис вроде как заявил, что поддерживает идею прекращения финансовых отношений с упомянутыми компаниями.

Местные республиканцы пишут своим представителям и требуют поддержать идею о финансовом бойкоте цифровых цензоров во Флориде.

Реакция соц.сетей прекрасна:

@CogswellWilliam @larrygrooms Господа, вы двое – мои представители. Я призываю вас связаться с казначеем штата, чтобы он лишил государственных средств крупные технологические компании, которые цензурируют свободу слова, следуя примеру Флориды . Twitter Facebook Google и Amazon

Браво!! Как житель Флориды, я аплодирую вам! Моя семья разорвала отношения со всеми ними. Продал свои акции Amazon . Удалил свою учетную запись 11 лет из facebook. У меня никогда не было яблока и ну, гугл – его больше не использую. Я горжусь тем, что родилась, выросла и живу в штате Флорида !

Я прочитал сегодня утром, что Флорида работает над закрытием facebook twitter apple amazon в штате в качестве реакции на чистку консерваторов. Я надеюсь, что больше штатов, провинций и стран сделают то же самое. Они должны быть поставлены на место, и единственный способ сделать это – бумажник.

Законодательный орган штата Флорида просит губернатора и кабинет министров прекратить вести дела с Facebook, Google и Amazon . Забудьте о развязке между Китаем и США. Красная Америка и Синяя Америка отделяются друг от друга: географически, экономически, информационно и социально.

На этой неделе Техас и Флорида должны принять Билль о правах в социальных сетях. И если Twitter, Google, Apple, Amazon и т. Д. Не подпишутся на них, ни одно из их предприятий не сможет работать в этих штатах. Gmail, телефоны Apple и т.д. должны быть отключены в этих штатах.



Иронично сейчас вспоминать эту нетленку.

Что тут сказать – не останавливайтесь! Digital Resistance!

Даешь запрет Facebook во Флориде! Разом с Айдахо до перемоги!

За понедельник рыночная капитализация Facebook и Twitter упала на 44 млрд. долларов.

Еще из интересного – законодатели-республиканцы в штате Техас планируют запустить на уровне штата инициативу направленную на отделение штата от США по образцу британского Брексита (плюс сюда можно прицепить грядущий референдум о выходе Шотландии из состава Британии).

Как утверждает один из инициаторов, Техас имеет право отделиться, потому что "в Вашингтоне власть захватили коммунисты" (Мао, Ленин и Сталин действительно ржут с обеих сторон этого ЕЖГ). Процесс этот может пройти в течение нескольких лет. Прямо скажем, шансы на отделение Шотландии от Британии выглядят более весомо, нежели шансы Техаса отделиться при власти демократов. В крайнем случае, проведут АТО, а всех несогласных забанят – и медийно и физически.

PS. Стоит отметить, что сюда надо бы и Fox News добавить. Во время трансляции выступления Трампа, канал прервал трансляцию и поставил вместо него выступление агента ФБР, которые рассказывал, как правильно стучать на "внутренних террористов", которые присутствовали на митинге у Капитолия 6 января. Уровень пробивания дна приятно радует. Не думал, что это наступит настолько быстро.



Инаугурация в цифровом концлагере под дулом автомата.

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