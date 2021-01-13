Брюса Уиллиса попросили выйти из аптеки за отказ надеть защитную маску

13.01.2021, 11:58, Новости дня

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Американского актера Брюса Уиллиса попросили выйти из аптеки в Лос-Анджелесе из-за того, что он отказался надеть защитную маску, пишет издание Page Six.

65-летний актер зашел за покупками в один из магазинов аптечной сети Rite Aid. Он не надел маску и не стал натягивать даже платок, который висел у него на шее. Другие покупатели высказали ему претензии за нарушение эпидемиологических правил.

Звезда боевика “Крепкий орешек” покинул аптеку, не сделав покупок, отметило издание. Представители актера не ответили на просьбу журналистов прокомментировать событие.

Артист признался в комментарии журналу People, что “совершил ошибку в суждении”. Он призвал людей соблюдать меры безопасности и продолжать носить маски.

Звезду сфотографировали выходящим Rite Aid в черной куртке, полосатой футболке, джинсах и шарфе на шее, написал журнал.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 13 января, США занимают первое место в мире по зарегистрированному количеству зараженных коронавирусом. В стране COVID-19 заболели более 22,8 млн человек, а умерло почти 380,8 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.