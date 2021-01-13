Программист из Сан-Франциско забыл пароль от кошелька с биткоинами на $240 млн

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13.01.2021, 11:58, Новости дня
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В Сан-Франциско программист Стефан Томас потерял записку с паролем от флешки, на которой находилось более 7 тыс. биткоинов стоимостью свыше $240 млн, пишет The New York Times.

Программист получил криптовалюту в 2011 году, когда жил в Швейцарии. Ему передали 7002 биткоина в награду за создание анимационного видео “Что такое биткоин?”, которое познакомило многих с этой технологией. Свою валюту он хранил в кошельке на флеш-накопителе IronKey, который дает пользователям 10 попыток ввести пароль, прежде чем он зашифрует его содержимое навсегда.

Томас потерял записанный пароль в том же 2011 году. С тех пор он восемь раз пытался вспомнить его, но так и не смог, у мужчины осталось всего две попытки.

Программист рассказал, что поместил флешку с биткоинами в безопасное место на случай, если “криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей”. По его словам, если держать флешку подальше, это помогает не думать о проблеме.

По данным криптовалютной биржи Coindesk, на 13 января курс биткоина составляет $34,7 тыс. Несколькими днями ранее, 8 января, стоимость биткоина преодолела отметку в $41 тыс., поставив рекорд.

Как отметила Coindesk, с октября 2020 года стоимость биткоина выросла вчетверо. По словам экспертов, которых опросила эта криптовалютная биржа, многие инвесторы рассматривают биткоин в качестве защиты от возможной инфляции. Среди других причин подорожания криптовалюты называют падение индекса доллара США и рост спроса на биткоин (в том числе потому, что многие крупные сервисы, такие как PayPal, добавили поддержку криптовалют).



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