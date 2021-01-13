Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia

13.01.2021, 11:58, Новости дня

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Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович стала героиней нового номера Vogue Arabia. Снимки, сделанные известным фотографом Грегом Свейлсом, она разместила 12 января на своей странице в Instagram.

“Большое спасибо всем, кто причастен к этой великолепной съемке. Мне было так весело работать с невероятно талантливой командой, а фотографы просто волшебные!” – анонсировала выход нового номера актриса.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

На одном из фото актриса запечатлена вместе со своей 13-летней дочерью Эвой Габо.

Фото: millajovovich / Instagram

В интервью изданию она в том числе рассказала, как помогла дочери начать строить карьеру в киноиндустрии.

Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. В 1980 году ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет. Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма “Пятый элемент” французского режиссера Люка Бессона.

Сейчас актриса замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родилось три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).

Издание Vogue Arabia распространяется в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане, Ливане, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

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