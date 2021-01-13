Ведущая американского телеканала прервала трансляцию интервью Трампа после слов об “уместном обращении к протестующим”

13.01.2021, 11:58, Новости дня

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Американский телеканал MSNBC прервал трансляцию интервью с президентом США Дональдом Трампом после того, как тот заявил, что его обращение к протестующим в Вашингтоне 6 января было уместным. Фрагмент трансляции опубликован на YouTube-канале Raw Story.

“Если вы прочитаете мою речь – многие это сделали, и я видел это в СМИ и по телевизору, они проанализировали ее и сочли, что она была абсолютно уместной”, – ответил Трамп на вопрос, какова его роль в беспорядках в Вашингтоне.

После этого он начал говорить о летних беспорядках в Портленде, но телеведущая прервала прямой эфир, заявив, что Трамп “начал отклоняться от правды, что он часто делает”. Ведущая отметила, что обращение американского президента не было широко принято как уместное, а сам Трамп в нем назвал ворвавшихся в Капитолий митингующих “очень особенными” и сказал, что любит их.

ВИДЕОВидео: Raw Story / YouTube

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Во время беспорядков Трамп опубликовал в своих соцсетях видеообращение, в котором призвал митингующих разойтись. Вместе с тем, он продолжал утверждать, что “выборы были украдены”. Из-за этого заявления Twitter сперва заморозил страницу Трампа, опасаясь, что оно приведет к еще большему всплеску насилия, а потом и вовсе заблокировал аккаунт навсегда. Также временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют его в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Власти США также рассматривают возможность отстранения Трампа от должности через 25-ю поправку к конституции США, Палата представителей утвердила соответствующую резолюцию и обратилась по этому поводу к вице-президенту Майку Пенсу. Он, в свою очередь, отказался отстранять Трампа.

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