Мнение: Дело Марш против Алабамы. О праве против произвола

13.01.2021, 11:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Все-таки США – великая страна. По крайней мере – была. И на многие вопросы, которые те же либертарианцы подают так, как будто они лишь вчера их поставили и решили, уже давно есть ответ, данный американскими судами (тогда, когда они еще работали, а не отклоняли иски чисто из-за нежелания “мараться”). В частности, как выясняется, в тех же Штатах давно отвергнут этот жлобский “либертарианский” принцип, что якобы “я, если собственник, могу делать на своей территории что хочу и с кем хочу”. Ан нет, шалишь! Либертарианство в нынешнем изводе – это такое “теоретическое” оправдание для всякого жлобья, что они, дескать, имеют полное право издеваться над людьми, если у них много денег и есть собственность (спойлер – на самом деле нет).

Вот хороший текст от того же математика из Америки Вадима Ольшевского – он не только рассказы пишет. Он приводит очень интересный прецедент из реального американского права:

“Первая поправка была принята в 18 веке, и, естественно, свобода слова и прессы регулируются не только ей, но и последующими законами, к которым юридически приравниваются решения судов. Право в США прецедентное, и каждое решение суда создает новые юридические рамки. В своих решениях суды адаптируют к нынешним обстоятельствам не только букву конституции, но и ее дух.

С моей точки зрения дух конституции в данном случае очевиден – свобода слова не абсолютна, но власть не может ее ограничивать в коньюнктурных соображениях. А многотриллионные монополии имеют сегодня больше власти, чем даже правительство. Более того, ведь речь идет даже не о монополиях. Принимает решения, в сущности, маленькая группа руководителей гугла, фейсбука, твиттера и амазона. Которых никто не выбирал, и которые сегодня являются арбитрами. Это, как мне кажется, противоречит духу первой поправки. Но это так, мое мнение. Что по поводу мнений судов?

В ряде судебных прецедентов обсуждалось место действия первой поправки. Люди имеют право собираться и пользоваться свободой слова в общественных местах, среди которых конкретно упоминаются улицы, парки и площади. Но это право не распространяется на государственные здания, суды, конгресс, сенат и т.д. В частности, на территории частных корпораций такого права у нас, вообще говоря, нет. Но не все так однозначно.

Я почитал, оказывается, в 1946 году Верховный Суд рассматривал дело Marsh vs Alabama. В то время было много поселков, полностью принадлежащих корпорациям. Как бы завод, шахта, плантация плюс жилье. Читали ли вы «Гроздья Гнева» или смотрели ли фильм? Там описываются такие поселки в Калифорнии. Стейбнек, узнав и увидев их, был поражен до глубины души. И не мог не описать по сути рабскую жизнь их жителей в 30-х годах прошлого века. Именно рабскую.

Вот в одном из таких частных городков Грейс Марш, член секты Свидетелей Иеговы, распространялa свою религиозную литературу возле почтового отделения. И компания, владеющая городком, запретила ей это делать. По закону о вторжении в частную собственность. Но Верховный Суд США решил дело в пользу религиозной проповедницы. В решении суда 1946 года пишется: «Чем в большей степени владелец, для собственной выгоды, открывает свою собственность для публики, тем больше его права ограничиваются конституционными и законодательными правами тех, кто ее использует. Даже если корпорация или мэрия и владеет городом, общество в любом случае имеет равную заинтересованность в том, чтобы это сообщество функционировало таким образом, чтобы каналы коммуникации оставались свободными».

Два слова об этом решении. Всем понятно, что частные компании действуют в соответствии с законами США. В частности, они, к примеру, не могут ввести телесные наказания для своих работников. С этим, думаю, согласны абсолютно все. Ограничений на компании тысячи, если не десятки тысяч. Но в сегодняшних обсуждениях половина людей, из-за неприязни конкретно к Трампу, считает, что в сфере подавления свободы слова ограничивать частную компанию не надо. Массу вещей компании не имеют права делать, а это – пожалуйста. Это неправильная точка зрения. Потому что Трампы приходят и уходят в течении четырех лет, а законы и права человека остаются на десятилетия, если не больше. И мне кажется, что в выработке мнения по таким фундаментальным вопросам от сегодняшней коньюнктуры лучше полностью абстрагироваться. Леший с ним, с Трампом. Как мы-то дальше жить будем? Или наши дети?

Второе. Процитированное выше решение суда в деле Marsh vs Alabama полностью применимо как прецедент к социальным сетям. Твиттер, фейсбук, гугл, открыли свои платформы для огромного количества людей. В принципе, для всего населения США уже. Причем, именно так, как там в решении суда написано. Отрыли для своей многотриллионной выгоды. И их права частных собственников, следовательно, ограничиваются конституционными правами всех нас. В частности, социальные сети не могут ограничивать наше право на свободу коммуникации. На свободу слова. Это решение Верховного Суда 1946 г. послужило краеугольным камнем, прецедентом, для целого ряда последующих случаев, о полудюжине которых я напишу ниже” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)

По-моему, всё четко.