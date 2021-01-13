Рубль признан самой недооцененной валютой

13.01.2021, 11:46, Новости дня

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Рубль, курс которого занижен на 68%, является самой недооцененной валютой мира в соответствии с «индексом бигмака», к такому выводу пришли эксперты журнала The Economist.

Расчет экспертов основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо завышенном курсе местной валюты. Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в РФ – 135 рублей (1,81 доллара). Для «уравнивания» стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.

В результате, по оценке специалистов, курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения – на 47,3%, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире, передает РИА «Новости».

Другими валютами с наиболее заниженным курсом оказались гонконгский доллар (на 46,8%) и турецкая лира (на 39,7%).

Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в 2021 году.