 

Рубль признан самой недооцененной валютой

13.01.2021, 11:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рубль, курс которого занижен на 68%, является самой недооцененной валютой мира в соответствии с «индексом бигмака», к такому выводу пришли эксперты журнала The Economist.

Расчет экспертов основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо завышенном курсе местной валюты. Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в РФ – 135 рублей (1,81 доллара). Для «уравнивания» стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.

В результате, по оценке специалистов, курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения – на 47,3%, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире, передает РИА «Новости».

Другими валютами с наиболее заниженным курсом оказались гонконгский доллар (на 46,8%) и турецкая лира (на 39,7%).

Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в 2021 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / В Минобороны рассказали о сопровождавших Ту-95 истребителях ВВС США

21.12 / В Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса

26.06 / Германия готовит ответные меры на санкции США против “Северного потока – 2” – СМИ

17.08 / Эксперты выяснили, в каком возрасте лучше избавляться от лишнего веса

18.08 / Рудники «Беларуськалия» прекратили добычу

05.08 / В деле срочника Шамсутдинова выявили новый факт неуставных отношений

10.10 / Коронавирусные рекорды фиксируют в мире и Украине, Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа. Главное за день

09.09 / Меркель заявила о согласовании ответа Москве по отравлению Навального с партнерами из Евросоюза

05.08 / Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в Симферополе – адвокат

22.11 / Вдова Кобзона отреагировала на информацию об установке памятника мужу в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска