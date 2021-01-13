ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID в России

13.01.2021, 11:46, Новости дня

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В РФ фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние дни, при этом показатели по всему миру остаются высокими, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заражения] COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти», – цитирует ТАСС Вуйнович.

«Это самые высокие цифры, о которых когда-либо сообщалось в организацию, даже несмотря на то, что количество новых случаев и смертей стабилизировалось за последние недели», – отметила она.

Вуйнович подчеркнула, что в ближайшие недели необходимо «ускорить внедрение и обеспечить справедливое распределение вакцин». «С началом массовой вакцинации мы стали видеть свет в конце туннеля. Но мы должны помнить, что, хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не решат всех вопросов», – добавила специалист.

Также представитель ВОЗ заявила, что россияне, которые привились от коронавируса, должны продолжать соблюдать меры предосторожности, которые включают ношение масок.

«В текущей ситуации на индивидуальном уровне основные меры предосторожности должны соблюдаться даже вакцинированными людьми. Вакцинация учит организм, как успешно бороться с вирусом, не заболевая при этом. Однако нет 100% гарантии того, что человек не заболеет», – сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ напомнила, что пока нет сведений, как долго будет сохраняться полученная от вакцин защита и каков порог коллективного иммунитета к вирусу. По ее словам, чтобы эффективно сдерживать эту пандемию, необходимо продолжить сокращение воздействия вируса и поддерживать кампании вакцинации.

За минувшие сутки в РФ выявлено 22850 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее ВОЗ сообщила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии.