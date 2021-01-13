Мнение: Американцы проиграли битву за интернет

13.01.2021, 11:42, Разное

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Худший надсмотрщик — бывший раб. Если «угнетённые» приходят к власти, первым делом они стараются репрессировать инакомыслящих и уничтожить всякую свободу слова. Это неизбежное следствие из самой идеологии социализма, согласно которой главное — это некий абстрактный «народ». Если социалисты говорят от имени народа, а ты выступаешь против, так значит ты не только враг политиков, но и враг народа.

Власть в США сейчас захватили «демократы». Как верно оговорился Джо Байден, Демпартия США «организовала самый масштабный обман избирателей в истории американской политики»:

https://tjournal.ru/flood/233243-bayden-my-organizovali-samyy-masshtabnyy-obman-izbirateley-v-istorii-amerikanskoy-politiki

Теперь тех, кто поддерживал Дональда Трампа, запугивают, увольняют с работы и травят в соцсетях. Разумеется, не всех, — большую часть страны единомоментно затравить невозможно, — а пока что преимущественно тех, кто проявил какую-то публичную активность.

За пару месяцев Америка прошла путь от несвободного государства до мягкой цифровой диктатуры. Соцсети-монополисты не только банят аккаунты «диссидентов» десятками тысяч, но и прямо уничтожают своих конкурентов, таких как соцсеть Парлер, куда перешёл было забаненный Дональд Трамп.

Представьте себе какого-нибудь американского политолога или журналиста с блогом-миллионником. Теперь он встал перед нехитрым выбором. Или полностью поддерживать политику партии, ругая Дональда Трампа и восхваляя лутеров, или лишиться главного своего актива, став вдобавок к этому изгоем и маргиналом. Вот типичные боевые картиночки, которые распространяют сейчас в американском интернете. Если бы я жил сейчас в США, то мне, белому консерватору, было бы крайне неуютно сознавать, что ненависть к моей социальной группе разжигается уже на государственном уровне:

Особенную ярость демократов вызвал недавний потешный штурм Капитолия. Мы увидели даже повторение героической истории Павлика Морозова — молодая американка сдала властям свою мать, дядю и тётю, которые попали на видео беспорядков. Девушка заявила, что ей стыдно быть частью этой семьи:

https://www.rosbalt.ru/world/2021/01/10/1881336.html

Тех, кто участвовал в захвате Капитолия, частные авиакомпании внесли в чёрные списки, чтобы не дать сторонникам Трампа улететь из Вашингтона. Это ещё одна типично «народная» грань травли, которую мы много раз видели в других социалистических режимах.

Казалось бы, демократы могут торжествовать. Дональд Трамп повержен, его сторонники запуганы и подавлены, социальные сети спешно латают последние слабые места в панцире политической цензуры.

Проблема победителей в том, что США — только часть англоязычного интернета, а за пределами США угрозы демократов не воспринимают всерьёз.

Вот свежий пример. На политически нейтральном 9гаг выложили видео, заставляющее вспомнить самые грязные десятилетия 20-го века. Участники штурма Капитолия плачут в аэропорту, так как частные авиакомпании внесли их в чёрные списки по приказу каких-то крупных политиков. Американцы радостно улюлюкают в комментариях: дескать, так этим врагам народа и надо, отберите у них ещё и водительские права, чтобы они даже уехать не могли.

Вот, однако, что пишут из других стран:

https://9gag.com/gag/aV7Odo8

Похоже, никто не обеспокоен тем, что, когда местный бизнес поджигали и грабили, почти не было никаких арестов или перестрелок со стороны полиции (относительно масштабов), полиция даже позволила бунтовщикам захватить большую часть городов.

Но как только угрозу почувствовали политики, каждый бунтарь вычислен и арестован?

Я датчанин, поэтому меня это мало касается. Но меня беспокоит, что СМИ мгновенно окрестили всех этих людей “террористами и бунтовщиками”, тогда как БЛМ “были в основном мирными”.

И все леваки громко смеются в социальных сетях, что еще больше разделяет людей.

Если бы я жил в США, я бы предположил, что экстремальные политические протесты разрешены, поскольку в последние 4 года такие протесты не влекли для участников серьёзных последствий.

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Снова двуличные белые. Когда ваши белые правительства науськивают радикалов на Ближнем Востоке, в Турции, в Латинской Америке на штурм правительства, это поддержка свободы. Когда ваши собственные граждане делают то же самое без внешней поддержки, это терроризм.

Двуличные виглеты! [Виглет — белый подросток, который косит под негра.]

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США — настоящий кошмар-антиутопия. Никому не интересно, что закон несправедливо используют для контроля над людьми.

Хуже всего то, что люди снимают для развлечения… ха-ха, смотрите, у человека нервный срыв, как смешно!

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Да, но… активисты БЛМ могут свободно перемещаться по стране, верно?

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Надеюсь, что бунтовщики БЛМ, которые разрушали собственность, месяцами грабили и устанавливали автономные зоны, тоже находятся в этом чёрном списке… о, подождите, их там нет. Мы хвалим их за их смелость противостоять «угнетению», и компании облизывают их. «О да, БЛМ, мы поддерживаем вас, мы поддерживаем вас в вашем путешествии по разрушению нашего бизнеса». Потому что тот, кто контролирует повестку дня, решает, что такое протест, а что бунт.

Понятно, что и у социалистов есть свои аргументы. Они утверждают, что участников погромов и лутинга также арестовывали, они называют сторонников Трампа «расистами», они приводят какие-то другие доводы в защиту травли трампистов.

Вместе с тем Демпартия уже перешла Рубикон. Установка тоталитарного режима в США автоматически влечёт за собой несколько следствий. Одно из них, — тихую ненависть большей части простых американцев к официально теперь оккупационному режиму, — мы увидим несколько позже. Другое следствие, — превращение Америки из мирового жандарма в мирового клоуна, — мы наблюдаем прямо сейчас.

Твиттер пишет:

https://twitter.com/Policy/status/1349059275461685250

В преддверии выборов в Уганде мы слышим сообщения о том, что интернет-провайдерам приказывают блокировать социальные сети и приложения для обмена сообщениями.

Мы решительно осуждаем отключения интернета – они чрезвычайно вредны, нарушают основные права человека и принципы OpenInternet.

Эта реплика вызвала шквал смеха по всей планете. Твиттер уже не может даже вычистить саркастические комментарии твиттерян, которые указывают на очевидное лицемерие. Эпоха морального доминирования США в соцсетях завершена.

Лично я буду с большим интересом смотреть на российских прозападных либералов, которые последние 15-20 лет яростно боролись за свободу, протестуя против каждого действия наших властей. Многие из них — порядочные и идейные люди, которые искренне верили, будто сражаются против зла на стороне добра. Теперь, когда заблуждение стало очевидным, совесть заставит их или сменить флаг, или с возгласом «чума на оба ваших дома» уйти в партию «против всех».