Войска ПВО приведены в боевую готовность на фоне сообщений о возможном возвращении Навального в Россию

13.01.2021, 11:31, Разное

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Командующий войсками противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-майор Александр Петров сообщил о введении режима боевой готовности всех зенитных дивизионов Смоленской, Ленинградской и Калининградской областей.

По мнению СМИ, поводом к этому стали сообщения о возможном возвращении в Россию оппозиционного блогера Алексея Навального.

Утром 13 декабря свыше 50 военных подразделений были подняты по команде «тревога» и приступили к оперативному развёртыванию зенитного оборудования на западном направлении. Усилен режим радиолокации движения воздушных судов, зенитные дивизионы получили приказ сбивать все неопознанные летающие объекты.

В Минобороны пояснили, что отработка действий войск ПВО происходит в штатном режиме в рамках учений с кодовым названием «Возвращение короля», которые были запланированы ещё летом 2020 года.

– К нам из Германии какой только дряни ни прилетало. То Геринг, то Ленин, то ещё какая сволочь. Мы не можем допустить проникновения на территорию России враждебных элементов, именно поэтому и проводим соответствующие учения. Войска ПВО стоят на страже воздушных границ Родины и готовы уничтожить любой неопознанный объект, угрожающий суверенитету и конституционному строю России, – пояснил генерал Петров.

Напомним, сегодня утром видеоблогер Алексей Навальный объявил, что возвращается из Германии в Россию. Он прилетит в Москву рейсом «Победы» 17 января. Как заявил оппозиционер, ему «не очень интересны» действия «слуг Путина», которые «фабрикуют новые уголовные дела» против него.

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