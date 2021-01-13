Ким Кэтролл отреагировала на новость об ее отказе сниматься в продолжении “Секса в большом городе”

13.01.2021, 11:16, Разное

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Несколько дней назад было объявлено о возвращении на экраны популярного сериала “Секс в большом городе”. Но увидеть там культовую четверку – Кэрри, Миранду, Шарлотту и Саманту – не получится, ведь исполнительница Саманты, Ким Кэтролл, от участия во франшизе наотрез отказалась. Пусть актриса пока не дает комментарии на этот счет, но за нее это делают поклонники. Так, Ким лайкнула твит одного из своих фанатов, который, похоже, раскрыл причину, по которой Кэтролл отказалась от своей знаковой роли.

Ким Кэтролл в роли СамантыМне очень нравится “Секс в большом городе”, и, хотя мне грустно, что Саманта не вернется, я аплодирую, ведь вы делаете то, что лучше для вас. Считаю, что это отличный пример, как ставить себя на первое место. Молодец, Ким,- написал один из пользователей Twitter, получивший заветный лайк от 64-летней Кэтролл. Тем временем 55-летняя Сара Джессика Паркер продолжает опровергать слухи о вражде между ней и Ким. Актриса ответила на один комментарий в Instagram, в котором утверждалось, что ей “не нравится” Кэтролл:

Нет. Я не отношусь к ней негативно. Я никогда такого не говорила и не скажу. Саманта просто не является частью этой истории. Но она всегда останется частью нас. Не важно, где мы или что мы делаем.

Кадр из сериала “Секс в большом городе”Отметим, однако, что замечания о вражде – не слухи: о ней достаточно откровенно несколько лет назад рассказывала сама Ким Кэтролл. Все началось с заявлений Сары Джессики в интервью 2017 года, что третья часть “Секса” не выйдет на большие экраны из-за “неадекватных требований” к Warner Bros. Кэттролл. Ким молчать долго не стала и также в интервью ответила на обвинения коллеги:

За последний год в прессе появилось обо мне столько негативной информации. И это исходит, в первую очередь, от Сары Джессики Паркер, которая могла бы и, более того, должна была быть ко мне добрее. Я не понимаю, почему она так ко мне настроена.

Однако, несмотря на весь негатив, Кэтролл тогда не исключала примирения с Паркер. Однако уже в 2018 году стало понятно, что примирения не будет и быть не может. Тогда в семью Ким Кэтролл пришла трагедия – умер ее брат. Сара Джессика оставила невинный, на первый взгляд, комментарий в соцсети, выразив соболезнования коллеге. Но в ответ получила резкую критику своих действий. Ким – также публично, в Instagram – опубликовала пост, в котором сообщила, что не нуждается в соболезнованиях лицемерной и лживой Паркер.

Подробнее почитать о конфликте двух актрис можно в нашем материале – “Вражда в большом городе: почему поссорились Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер”.

Кадр из сериала “Секс в большом городе”