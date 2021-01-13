 

Несмотря на разгар пандемии в Латинской Америке, вакцинацию проводит лишь небольшая группа стран

13.01.2021, 11:08, Новости дня
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В Латинской Америке лишь небольшая группа стран, среди которых — Чили, Мексика и Аргентина, начала проводить вакцинацию от COVID-19, передаёт France 24. При этом, например, в Бразилии, которая находится среди наиболее пострадавших от пандемии государств, власти до сих пор не начали прививать население.

Это день, который ничем не отличается от любого другого дня на переполненном пляже Рио-де-Жанейро. Однако пока тысячи людей собрались вместе, чтобы насладиться солнечной погодой, в больницах страны более тысячи человек ежедневно умирают от коронавируса.

ДЕВУШКА: Я всегда ношу маску. Возможно, я здесь единственный человек, который так поступает.

МУЖЧИНА: Надеюсь, что скоро, ещё до февраля, появится вакцина, чтобы мы могли вести нормальную жизнь и наслаждаться нашим прекрасным Рио-де-Жанейро.

В пятницу регулирующие органы получили заявку на применение вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Несмотря на то что, согласно официальным данным, Бразилия находится на втором* месте среди наиболее пострадавших стран, она до сих пор не начала вакцинацию своего населения.

В регионе лишь небольшая группа стран, в числе которых — Чили, Мексика и Аргентина, начала ставить вакцины.

В Мексике, где заняты 90 процентов больничных коек, были привиты уже около 75 тысяч человек.

Резкий рост числа инфицированных приводит к дефициту кислорода, который необходим для лечения как коронавирусной инфекции, так и не связанных с нею заболеваний.

ЖИТЕЛЬ МЕКСИКИ: Раньше мы приходили сюда и ждали по 30—40 минут. Однако сейчас из-за пандемии нам приходится ждать по полтора-два часа.

Аргентинское правительство, в свою очередь, решило пойти на ужесточение мер. В 7 из 23 её провинций введены ограничения и комендантский час. Как заявляют официальные лица, празднования, связанные с окончанием года, привели к всплеску случаев заражения. В стране одобрено использование трёх вакцин. И власти уже начали ставить вакцину российского производства «Спутник V».

Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).



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