Мнение: “Золотой мост” для России

13.01.2021, 11:06, Разное

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"Золотой мост" для России

Советник по информационной политике Арестович, который работает в украинской делегации, занимающейся переговорами по Донбассу, предложил России «золотой мост» для ухода из ЛДНР. По сути, им были озвучены ранее высказанные пожелания администрации Зеленского по пересмотру Минских соглашений в желаемом для США и Украины ключе, поэтому в очередной раз предложено сначала провести «демилитаризацию», «передать границу», а уже потом заниматься урегулированием. Разумеется, РФ не пошла на это ранее, не пойдет и сейчас, и Арестович, конечно, об этом знает. Но так как задачи достижения политического урегулирования не стоит (особенно в свете захвата власти в США демократами), то представители администрации Зеленского продолжают ломать ровно ту же самую комедию, которую ломали назначенцы Порошенко, делая вид, что они вносят исключительно ценные предложения, которые раз за разом отклоняются ввиду их несоответствия тем обязательствам, которые формально взяла на себя Украина. Делается это для того, чтобы показать, что Украина якобы стремится к политическому урегулированию, а коварная Россия отклоняет «очень выгодные» пропозиции. С фактической точки зрения это просто повторение уже многократно пройденного пути, который ведет в один и тот же «Минский» тупик.

В сухом остатке «золотые мосты», связанные с уходом России с Донбасса, просто калькируют положения ультиматума Обамы 2014 года, который требовал от России сдать Донбасс и Крым и уйти с Украины. Так как к власти в Вашингтоне пришли те же самые люди, которые способствовали государственному перевороту и развязыванию гражданской войны на Украине, для представителей колониальной администрации, одним из которых является Арестович, дублирование и перефразировка американских требований, помимо отработки рутинной повестки про «российскую агрессию», служит еще и демонстрацией маркера лояльности новым хозяевам. Такие заявления как бы говорят – «я свой, я хочу оставаться в обойме».

Как нетрудно заметить, и окружение Порошенко, и окружение Зеленского сейчас наперегонки бегут засвидетельствовать свою верность вернувшемуся господину. Яценюк даже сотни тысяч долларов готов платить за присутствие рядом с Байденом на инаугурации. И это стремление неспроста. Как показывают санкции против сливного бочка Коломойского Дубинского и людей, связанных с Деркачем, тем, кто пытался играть против Байдена или соросят, будет плохо. На фоне разгула тоталитарной демократии в США, где врагов Демократической партии и Байдена уже открыто травят (причем не только в социальных сетях), в такой зачуханной колонии, как Украина, с местными «возмутителями спокойствия» никто церемониться не будет. Тем более, не будут церемониться с украинскими эмигрантами, которые, уехав в США, посмели разоблачать коррупционные и криминальные делишки Байдена, думая, что в США свобода слова. Настоящую свободу слова и ее цену им покажут в ближайшие месяцы. Вполне очевидно, что в ближайшие месяцы США усилят нажим на недостаточно лояльные круги на Украине, так что ценность выражения верности господину неимоверно возрастает.

Разумеется, в таких условиях было бы полнейшей наивностью ожидать каких-то существенных прорывов в переговорах по Донбассу, что сегодня лишний раз подтвердил Козак. «Прорывов нет», и при Зеленском их не будет. Текущая колониальная администрация Украины в этом совершенно не заинтересована. Поэтому Минский процесс (которому в феврале уже исполнится 6 лет, если считать от Минска-2) так и останется пустой говорильней с обещаниями «договариваться дальше», что является просто дипломатической имитацией. К разрешению судьбы Донбасса он уже давно отношения не имеет.

Стоит отметить, что одновременно с этим, с подачи Британии и США, Украина раскручивает тему пропагандистской «Крымской платформы», которая вполне открыто финансируется британским посольством в Киеве. По сути, Украина тут плотно включена в пропагандистский мейнстрим американской и британской пропаганды. И когда говорят про «золотые мосты» на Донбассе, надо ясно понимать, что все это просто завуалированные предложения капитуляции РФ в разных формах. Если пройти по «золотому мосту» и сдать Донбасс, то далее надо пройти по «золотому мосту» в Крыму, ну а там еще много таких «золотых мостов» можно найти, ибо, начав процесс капитуляции, крайне сложно остановиться, что многие могли наблюдать во времена Горбачева, которой прошелся по целому ряду таких «золотых мостов», оставив от страны лишь обрубок без сфер влияния.

Сейчас ситуация несколько иная, поэтому подобные предложения служат скорее целям рутинной информационной войны, нежели ожиданиям немедленной капитуляции России. Тут стоит отметить, что российская политика на Украинском направлении носит пассивный и инерционный характер, что вкупе с медленным процессом выдачи российских паспортов и стагнацией вопроса определения судьбы ЛНР и ДНР производит тягостное впечатление. Уже скоро 7-й год с начала войны пойдет, которая длится дольше чем ВОВ, но конца ей пока не видно, и было бы наивно думать, что Минские соглашения как-то изменят эту ситуацию.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/zolotoy-most-dlya-rossii/ – цинк

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