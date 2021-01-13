США готовят европейским компаниям новые санкции за строительство “Северного потока – 2” – Reuters

13.01.2021, 11:04, Новости дня

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Государственный департамент США сообщил европейским компаниям, которые содействуют строительству газопровода “Северный поток – 2”, о риске новых санкций от администрации действующего президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters 13 января со ссылкой на два информированных источника.

Собеседник агентства в правительстве США на условиях анонимности сказал, что Штаты пытаются проинформировать компании о риске и убедить их прекратить содействовать постройке газопровода, пока не стало слишком поздно.

В четверг или в пятницу (14 или 15 января) госдепартамент США опубликует отчет о компаниях, которые помогают строить трубопровод от России до Германии, сообщил он. В документе могут оказаться компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой строительного оборудования проекта.

Под санкции может попасть швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Источники агентства указывают, что в последние месяцы европейские компании получали запросы от администрации Трампа по поводу их роли в строительстве “Северного потока – 2”. В октябре госдепартамент спросил у компаний, участвовали ли они в строительстве “Северного потока – 2” и продолжаются ли работы на газопроводе после 15 июля. Ведомство также запросило стоимость оказанных услуг.

Госдепартамент 1 января снова обратился с срочным запросом организовать телефонный разговор с Бюро энергетических ресурсов, чтобы обсудить завершение деятельности компаний, сообщил источник в отрасли.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

11 декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако Трамп ветировал его. В Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. “За” проголосовал 81 сенатор, “против” – 13.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по “Северному потоку – 2”. Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода “Северный поток – 2” протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.

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