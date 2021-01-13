 

Сосед принца Гарри сравнил его с лох-несским чудовищем и завил, что тот отрастил хвостик

13.01.2021, 11:04, Новости дня
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Американский актер Роб Лоу, живущий по соседству с британским принцем Гарри и его семьей, заявил, что тот, вероятно, отрастил хвостик. Об этом актер рассказал 12 января ведущему шоу The Late Late Late Show Джеймсу Кордену. 

По словам Лоу, к такому выводу он пришел, когда случайно увидел принца Гарри за рулем автомобиля.

“Увидеть его в окрестностях – это как увидеть лох-несское чудовище, и я наконец увидел его. Наконец-то я увидел его за рулем своей машины. Это было мельком, но мне показалось, что он носит хвостик”, – заявил Лоу. 

Ведущий скептически отнесся к словам актера, но Лоу заверил, что так все и было.

ВИДЕОВидео: The Late Late Show with James Corden / YouTube

Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации Елизаветы II, а спустя год принцесса Диана погибла в ДТП.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а спустя год у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. 

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США. 

В начале декабря 2020 года принц Гарри участвовал в онлайн-конференции и выглядел вот так.

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Публикация от WellChild (@wellchild)

56-летний Роб Лоу известен по ролям в фильмах “Изгои”, “Огни святого Эльма” и сериалах “Западное крыло”, “Парки и зоны отдыха”, “Братья и сестры”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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