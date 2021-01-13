Тимати будет выпускать под своим товарным знаком гели для интимной гигиены и тампоны
13.01.2021, 11:00,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В прошлом году Тимати официально зарегистрировал собственный товарный знак, что стоило ему всего 60 тысяч рублей. Под брендом Timati будут выпускаться тампоны, вазелин, гели для интимной гигиены и целый ряд других товаров.
Логотип товарного знака музыкант видоизменил: его имя теперь написано на черном фоне золотыми буквами, а над ним красуется цифра 13. Какое именно значение рэпер вкладывает в это, неизвестно. Под брендом Timati планируют выпускать разноплановые товары. Среди них можно будет увидеть краситель для усов и бороды, одежду, обувь, зубную пасту и эфирные масла, гуталин и блеск для губ, товары для строительства и садоводства. Как напоминает издание Teleprogramma, ранее у Тимати было два направления бизнеса мойка автомобилей и бургеры.
Согласно данным Nation News, музыкант также планирует заниматься прокатом спортинвентаря, гостиничным бизнесом, рекламной деятельностью, сочинением музыки, экстракорпоральным оплодотворением, караоке и домами для престарелых.
В скором времени зрители увидят на экранах романтический телепроект «Холостяк», в которым главным героем является Тимати. За сердце рэпера будут бороться красивые девушки, а он обещает, что этот сезон в истории шоу станет самым «горячим».
Смотреть комментарии → Комментариев нет