Российская военная полиция получит грузовые автомобили класса КамАЗ

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13.01.2021, 11:00, Разное
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Военная полиция РФ в скором будущем должна получить мощные автомобили с броней, которые будут использоваться не только в пределах государства, но и за рубежом. Сообщается, что машины, получившие название «Патруль», построенные на базе КамАЗа, являются практически неуязвимыми для различных категорий снарядов.
Технические параметры
В основе бронемашины «Патруль» лежит двухосный грузовик КамАЗ. Вес транспортного средства при общей длине семь метров составляет 12 тонн. Если говорить о броне, то она выдерживает прямое попадание пуль пистолетов и автоматов, а также боеприпасов пулеметов крупного калибра. Если будет необходимо, новые машины смогут проламывать стены в зданиях и рушить баррикады.

В бортах транспортных средств присутствуют бойницы. Заявленная конструкция полностью выдерживает подрыв мощного взрывного устройство на 5 кг тротила.

«Патруль» за границей

За границей автомобили типа «Патруль» являются незаменимыми. По словам военного эксперта Виктора Мураховского, данные транспортные средства задействованы в Сирии и Нагорном Карабахе. Автомобили можно использовать на территориях, где присутствует повышенная угроза начала военных действий, пишет портал Newinform.

«Патрули» в РФ

Несколько лет назад части Росгвардии получили первые «Патрули». Они имеются на балансе подразделений ОМОНа и ППС. Для Росгвардии транспортные средства поставляются без комплексного вооружения, но со спецсигналами в виде звука и света.

Военные спустя некоторые время также присмотрелись к функциональной новинке. В начале прошедшего года начала ощущаться острая потребность в таких автомобилях. Тогда в некоторых районах САР было организовано круглосуточное патрулирование, согласно предварительным договоренностям Турции и России. Со стороны РФ в данном процессе задействовали так называемые «красные береты», построенные на базе бронемашин «Тигр».



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