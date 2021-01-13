Ольга Бузова: «Меня часто сравнивают с молодой Аллой Пугачевой»

13.01.2021, 11:00, Разное

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Накануне своего 35-летия поющая телеведущая Ольга Бузова дала интервью на радио. Она пояснила о личной жизни, творческих планах, а также призналась, что в последнее время ее все чаще сравнивают с молодой Аллой Пугачевой.

Конец 2020 года принес для Ольги Бузовой несколько неприятных событий. Внезапно объявили о том, что закрывается проект «ДОМ-2», в котором она на протяжении многих лет была ведущей. Кроме этого, на проекте «Ледниковый период» она получила только приз «Зрительских симпатий», а изнурительные тренировки закончились переломом ребра. Знаменитость призналась, что сейчас она тратит силы на освоение профессии блогера, так как раньше и без социальных сетей она была интересна аудитории. Однако современные реалии диктую свои правила, поэтому певица начала активно развивать и это направление.

По словам Ольги Бузовой, сталкиваться с негативом со стороны недоброжелателей она начала еще в детстве. У нее часто были свои взгляды на разные вещи, поэтому многих она раздражала прямолинейностью. Будущей артистке приходилось терпеть оскорбления и унижения не только от ровесников, но и от учителей. С годами она выработала иммунитет на хейтеров, хотя по-прежнему считает себя ранимым человеком. Ольга Бузова призналась, что отдает себе отчет в том, что не обладает уникальными вокальными данными. Но, она активно работает над собой и видит рост по сравнению с первыми своими песнями.

Зависть Ольга Бузова начала ощущать еще тогда, когда была просто участницей реалити-шоу. Против нее часто голосовали и пытались выгнать из проекта, но ее спасало зрительское голосование. Когда она стала ведущей, участники «ДОМа-2» тяжело переживали это событие.

Ольга Бузова призналась, что она лично не знакома с Аллой Пугачевой, хотя очень бы этого хотела. Для нее Примадонна является главным символом эстрады. Певица рассказала, что все чаще люди сравнивают ее с Аллой Борисовной в молодости, имея в виду не столько внешность, сколько характер и путь к успеху.

В СМИ Ольгу Бузову и ее избранника Давида Манукяна обвиняют в том, что и роман – просто коммерческий проект. Телеведущая заявила, что относится к этому спокойно, но не понимает, почему люди перестали верить в искреннюю любовь. По ее словам, с блогером Давой у них «свой мир», в который они никого не пускают.