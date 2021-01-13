Подозреваемого в крупном хищении у Минобрнауки задержали в Москве

13.01.2021, 10:52, Новости дня

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Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого, который похитил у Минобрнауки 22 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что в 2018 году 43-летний мужчина в Москве при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с неустановленными пока подельниками и бизнесменом. Злоумышленники, используя несколько фирм, организовали хищение бюджетных средств Минобрнауки. Сумма ущерба составила 22 млн рублей. Подозреваемый с совершении преступления задержан», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Ранее сообщалось, что задержанная Лукашевич отрицает вину. Вместе с ней задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.