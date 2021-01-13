 

Эмма Робертс опубликовала первый снимок новорожденного сына и рассекретила его имя

13.01.2021, 10:22, Разное
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В июне этого года стало известно, что Эмма Робертс и ее бойфренд Гаррет Хедлунд, прославившийся ролями в фильмах “Трон: Наследие” и “Троя”, станут родителями. В августе влюбленные подтвердили, что ждут ребенка, а 27 декабря на свет появился их сын, которого, по словам инсайдера E! Online, назвали Родс. Вчера новоиспеченная мама поделилась с фолловерами Instagram первым снимком с малышом, озвучив его полное имя. 

Эмма Робертс с сыномСпасибо 2020 году, что хоть что-то сделал правильно. Наш лучик света – Родс Роберт Хедлунд,- написала Эмма напротив снимка, где держит малыша на руках, сидя на скамейке во дворе дома. Ранее актриса признавалась, что беременность стала для нее сюрпризом, ведь она проходила лечение из-за проблем со здоровьем:

Держала новость о беременности в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, ведь что-то могло пойти не так. Но через какое-то время поняла, что единственный план, который у тебя может быть, — это его отсутствие.

Эмма Робертс и Гарретт ХедлундИ для Эммы, и для Гарретта ребенок стал первым. Пара встречается больше года, их отношения начались после того, как Робертс рассталась с актером Эваном Питерсом. Они познакомилась в 2013 году на съемках фильма “Взрослый мир”. Пара была вместе почти 7 лет, на протяжении которых они то расставались, то вновь возобновляли отношения. Вскоре после окончательно разрыва их помолвки в 2019 году Робертс стали все чаще видеть в компании Хедлунда. И если поначалу Эмма и Гарретт просто невинно прогуливались по окрестностям Лос-Анджелеса, то в какой-то момент папарацци удалось сфотографировать уже совсем не дружеские поцелуи пары.

Эмма Робертс и Гарретт Хедлунд



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