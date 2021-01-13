 

Экс-советник Путина Илларионов назвал штурм Капитолия ловушкой властей США. Институт Катона, где он работает, начал расследование

13.01.2021, 10:07, Новости дня
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Американская исследовательская и просветительская организация Институт Катона начала проверку своего старшего научного сотрудника и бывшего советника президента России Владимира Путина Андрея Илларионова из-за его поста о массовых беспорядках в Вашингтоне. Об этом 12 января сообщило издание Politico.

11 января Илларионов на портале Live Journal опубликовал пост, в котором штурм Капитолия 6 января назвал “ловушкой”. Он отмечал, что власти Вашингтона якобы специально создавали “впечатление исключительной слабости правоохранительных сил и их полного отсутствия именно там, где ожидалось скопление большого числа людей”. Также он писал, что митингующих провоцировали представители движения BLM.

“Штурм Капитолия 6 января 2021 года напоминает – по примененному методу – так называемый штурм Дома правительства в Минске 19 декабря 2010 года, провокацию спецслужб, использованную [тогдашним президентом Александром] Лукашенко для разгрома белорусской оппозиции, а по реализуемому замыслу – “поджог Рейхстага” 27 февраля 1933 года, использованный [главой нацистской Германии Адольфом] Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры”, – написал он.

Как отмечает Politico, такая риторика резко контрастирует с заявлением, опубликованным на прошлой неделе президентом и главным исполнительным директором Института Катона Питером Геттлером, который назвал штурм Капитолия “прямым нападением на конституцию Соединенных Штатов, верховенство закона и нашу конституционную республику”.

Представитель института Кори Уэлен заявила, что пост Илларионова сейчас обсуждается среди высшего руководства и напрямую с самим Илларионовым. Она также добавила, что руководство организации не согласно со словам Илларионова.

Президент США Дональд Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибло пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали. 

По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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