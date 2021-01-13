 

США рассекретили стратегию противостояния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе

13.01.2021, 9:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассекретила стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, включающую продвижение американских ценностей в регионе, противодействие активности КНР, направленной на подрыв суверенитета Вашингтона и его партнеров, а также сотрудничество с Индией для противостояния влиянию Китая в регионе.

Опубликованный на сайте Белого дома документ служил руководством действий США в Индо-Тихоокеанском регионе последние три года. В нем приводятся основные интересы США в регионе, среди которых называются защита американских граждан за рубежом, а также сохранение экономического, дипломатического и военного доступа США к региону, передает РИА «Новости».

Кроме того, называются цели США по основным странам и способы их реализации.

Так, например, США заявляют о цели ускорить развитие Индии и предложить ей помощь по дипломатическим, военным и разведывательным каналам, чтобы она могла справиться с трудностями в регионе, включая территориальный спор с КНР.

Относительно Китая Вашингтон ставит целью противостоять «хищнической» экономической деятельности страны, распространять американские ценности в регионе, чтобы сохранить влияние и служить противовесом китайской модели власти, сдерживать использование Китаем военной силы против США и их союзников, сохранять разведывательное превосходство.

Вместе с тем стратегия предусматривает сотрудничество с Пекином, если это выгодно США.

В отношении КНДР США нацелены на убеждение главы государства Ким Чен Ына в том, что «единственным способом выживания страны является избавление от ядерного оружия».

Также США заявляли о цели помочь Тайваню в развитии эффективной оборонной стратегии, которая поможет ему обеспечить свою безопасность и свободу от принуждения, а также дать возможность сотрудничать с Китаем на своих условиях.

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен считает, что рассекречивание этого документа демонстрирует «стратегическую приверженность Америки» Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее США обвинили Китай в нежелании сотрудничать в вопросах безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / «Русснефть» договорилась о реструктуризации долга

16.12 / Роскосмос придумал, как сэкономить на освоении Луны

02.08 / Компания Kia рассекретила внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

04.10 / Реакция на болезнь Трампа подтвердила безумие либеральных СМИ и демократов

01.11 / Россия возобновила авиасообщение с Японией

10.07 / Нардепа, заявившего, что Кабмин отправят в отставку до осени, сняли с поста главы облорганизации “Слуги народа”

07.12 / В Америке представили новую систему для запуска космических спутников

14.11 / DE – ЕС настаивает на скорой сделке по брекситу — несмотря на отсутствие прогресса

05.10 / Тестировщики поделились впечатлениями от Sony PlayStation 5

05.10 / “Почти половина населения – армяне”. Алиев предложил Франции дать независимость Марселю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска