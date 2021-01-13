 

Проданный с аукциона окурок Джорджа Флойда оказался подделкой

13.01.2021, 9:51, Разное
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Осенью 2020 года аукционный дом Christie’s провел торги, на которых в числе прочего были проданы личные вещи афроамериканца Джорджа Флойда, убитого (по одной из версий) полицией в мае этого же года.

Наибольшую ценность для любителей антиквариата представляли: золотая цепь, кастет и баскетбольный мяч Флойда, но среди лотов были и более необычные вещи, такие как солонка, наполовину наполненная кокаином, или окурок сигареты марки Chapman, найденный на заднем дворе дома покойного.

Злосчастный бычок отправился в Испанию, к известному коллекционеру Полла Рика, который заплатил за него рекордную сумму в 45 тыс. долларов.

Подлинность всех предметов подтвердила Американская ассоциация коллекционеров (ААК), однако в январе 2021 года Полла Рика в своем «твиттере» назвал окурок подделкой, а биограф Флойда заявил, что тот никогда не курил Chapman.

Позже выяснилось, что ААК нашла на окурке следы метамфетамина и решила, что этого достаточно для подтверждения подлинности. Президент ассоциации признал ошибку и пообещал вернуть деньги и выплатить компенсацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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