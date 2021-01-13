“Не дай бог довести до крайности”: Лукашенко предостерегли от попытки задержаться у власти

13.01.2021, 9:38, Разное

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект обновлённого главного закона страны может быть представлен народу уже к концу 2021 года. Граждане смогут высказаться за и против его принятия на референдуме.

Но многие аналитики считают, что новая конституция не поможет Батьке урегулировать сложившийся кризис. По мнению единого кандидата от белорусской оппозиции на президентских выборах 2001 года Владимир Гончарик считает, что с помощью поправок в документ Лукашенко лишь пытается выиграть время и задержаться у власти.

Гончарик обратил внимание, что в своих словах Александр Лукашенко не дал никаких гарантий, что новая конституция действительно будет разработана в указанный им срок. Но даже если это случится, конституционная реформа не снизит протестные настроения среди населения.

Политик убеждён, стремление Батьки отсрочить свой уход невыгодно даже ему самому. Он пояснил, что в течение года к политическому кризису может присоединиться и экономический, который приведёт к росту цен и, как следствие, – к ещё большему недовольству граждан.

“Наш гимн начинается со слов “Мы, беларусы – мирные люди”, но есть предел этого миролюбия. Не дай бог довести до крайности”, – подытожил Гончарик.