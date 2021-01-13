 

Житель Барнаула перечислил 600 тысяч рублей на счёт фейкового аккаунта Дональда Трампа в «Одноклассниках»

13.01.2021, 9:31, Разное
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Безработный житель Барнаула, Василий Федорычев стал жертвой телефонных мошенников, выманивших у него крупную сумму денег.

Как рассказал потерпевший, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником регионального отделения предвыборного штаба Дональда Трампа в Алтайском крае и попросил оказать финансовую помощь американскому президенту.

– Приятный мужской голос сообщил, что у нашего любимого Дональда проблемы и ему нужны деньги на адвокатов, чтобы подать в суды и оспорить результаты выборов. Поскольку Трампа забанили во всех американских соцсетях, нужно было перевести денежные средства на его аккаунт в «Одноклассниках». Я снял с депозита 600 тысяч рублей и так и сделал, – рассказал Василий.

На следующий день аккаунт Трампа в популярной российской соцсети был удалён. Вначале потерпевший подумал, что к санкциям против американского лидера присоединилась и отечественная Mail.ru Group, позже он решил уточнить поступил ли платёж адресату по телефону, но на звонки никто не отвечал.

По горячим следам правоохранительные органы задержали 25-летнего гражданина Украины и 27-летнего гражданина Узбекистана, находившихся на отдыхе на горнолыжном курорте «Красная поляна» вблизи Сочи. Задержанные пояснили, что деньги им понадобились на оплату двух дней проживания в стандартном двухместном номере.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 159 УК. РФ («Мошенничество»). Обвиняемым грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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