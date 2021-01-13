Количество больных COVID-19 в мире превысило 91 млн

13.01.2021, 9:06, Новости дня

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Число случаев коронавируса в мире превысило 91 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 13 января.

Коронавирус в мире подтвердили у 91 млн 594 тыс. человек, 1 млн 962 тыс. умерли, почти 50,6 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (22,8 млн заболевших, 380,7 тыс. умерших);

Индия (10,5 млн заболевших, 151,5 тыс. умерших, 10,1 млн выздоровевших);

Бразилия (8,2 млн заболевших, 204,7 тыс. умерших, 7,3 млн выздоровевших);

Россия (3,4 млн заболевших, 61,9 тыс. умерших, 2,8 млн выздоровевших);

Великобритания (3,17 млн заболевших, 83,3 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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