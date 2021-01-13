После пребывания в коме мужчина стал видеть загадочные темные маленькие фигурки

13.01.2021, 9:14, Разное

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Человек, переживший околосмертный опыт, считает, что в его реальную жизнь из иного мира проникли таинственные "темные фигурки".

История мужчины по имени Роман была на днях опубликована на сайте Фонда исследования предсмертного опыта (Near Death Experience Research Foundation).

Роман описал, что некоторое время назад он получил неназванную травму и его повезли в больницу на Скорой. Когда его привезли, он впал в комаподобном состоянии.

Более недели Роман не приходил в сознание, а когда наконец очнулся, то рассказал, что все это время он видел, как он шел по коридору и рядом с ним шел другой мужчина, который был очень высокого роста, почти два метра.

"Я никогда не видел его лица, но помню как он регулярно спрашивал меня "Ты готов? Ты с нами?". И я всегда отвечал ему одинаково "Да, я готов, я с вами". И мы шли и шли по коридору бок о бок к яркому свету, который был в конце".

"Там было много людей, идущих в другую сторону. Никто из этих людей не смотрел мне в глаза и не разговаривал, но казалось, что они очень решительно уходят от света".

"Я так и не добрался до конца коридора, поэтому я не знаю, что находилось там, за пределами светового пятна. За время моего 10-дневного пребывания в больнице, я более 8 дней "шел" по этому коридору".

Роман поправился от последствий травмы, его выписали и он продолжил жить своей обычной жизнью. Но с тех пор он начал постоянно видеть боковым зрением маленькие темные фигурки.

Когда он пытался рассмотреть их получше, поворачивая голову в ту сторону, фигурки тут же исчезали. Поэтому он не знает, что и думать, но предполагает, что он привел этих существ за собой во время пребывания в загробном мире.