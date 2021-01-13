Илон Маск запустил капсулу с COVID-19 за пределы Солнечной системы

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13.01.2021, 9:11, Разное
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Компания SpaceX осуществила первый в истории запуск капсулы с вирусом COVID-19 в направлении Туманности Андромеды, сообщает CNN.

Аппарат класса Falcon, стартовавший 12 января с мыса Канаверал, покинет Солнечную систему в 2033 году. На борту аппарата установлены 12 герметично упакованных капсул с вирусными телами COVID-19 и фрагментами разных штаммов ДНК вируса.

Как объяснил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск, он хочет поделиться с инопланетными цивилизациями тем невероятным опытом, который земляне пережили в 2020 году. Именно в этот год Маск стал богатейшим человеком Земли, обогнав Марка Рокфеллера в списке Forbes, и стал Человеком года по версии журнала Times. По мнению бизнесмена, жителям инопланетных цивилизаций будет интересно узнать, как земляне пережили пандемию COVID-19. Возможно, они даже снимут по этим событиям фильм.

– Это был сказочный год, просто невероятный. Мы пережили COVID, мы свергли тиранию Трампа, мы стали больше времени проводить дома со своими семьями. Если за пределами Земли есть разум, то инопланетянам будет очень интересно узнать, как мы пережили этот год. Возможно, они даже разделят с нами этот потрясающий опыт и будут благодарны нам за эту посылку, – сказал Илон Маск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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