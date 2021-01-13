 

Российская армия получила партию танков Т-80БВМ

13.01.2021, 9:05, Новости дня
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Российская армия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе предприятия-производителя машин концерна «Уралвагонзавод».

«В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны РФ получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В УВЗ отметили, что до отгрузки танков они успешно прошли тщательную проверку. Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний как стационарных – цеховых, так и на полигоне.

«Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Омсктрансмаша» Игоря Лобова.

Напомним, в начале января в Минобороны рассказали, что подразделения Сухопутных войск РФ в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники. 



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