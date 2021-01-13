 

Как изменились цены на продукты в российских магазинах после Нового года

13.01.2021, 8:48, Разное
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Наиболее ощутимо прибавили в цене сахар и подсолнечное масло – до 70%. Премьер министр России Михаил Мишустин в декабре поручил правительству в экстренном порядке разработать меры по урегулированию ситуацию. Вскоре кабмин договорился с производителями о заморозке цен на три месяца.

Но аналитики решили выяснить, как на самом деле изменились цены на продукты собственных брендов в известных торговых сетях страны – “Пятёрочке”, “Ашане” и “Перекрёстке” с наступлением нового года. Специалисты сравнили стоимость потребительских корзин в этих магазинах до и после праздников.

Оказалось, что подорожавшие товары прибавили в цене лишь самую малость, а многие из них и вовсе подешевели. К примеру, в “Пятёрочке” подсолнечное масло стало дороже на два рубля, а в “Ашане” и “Перекрёстке” они подешевели на 16 и 26 рублей соответственно. Зато капуста в “Пятёрочке” стала в два раза доступнее: за качан придётся отдать лишь 14 рублей вместо 28 рублей в ушедшем году.

А вот куриные яйца, напротив – подорожали во всех трёх торговых сетях. В “Пятёрочке” – с 62 до 69 рублей, в “Ашане” с 52 до 54 рублей, а в “Перекрёстке” – с 65 до целых 103 рублей, сообщает Life.

Эксперты установили, что в целом потребительская корзина подорожала только в “Пятёрочке”, но лишь на девять рублей. В “Ашане” и “Перекрёстке” её стоимость снизилась с 1011 до 999 и с 1053 до 1048 рублей соответственно.



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