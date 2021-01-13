К Земле приближается необычная комета, которая станет самой яркой в 2021 году

13.01.2021, 9:10, Разное

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В начале января астрономы Центра малых планет заметили на произведенных телескопом снимках приближающуюся к Земле комету. Объекту присвоено обозначение – C/2021 A1 (Leonard).

По словам исследователей, небесный объект приблизится на максимально близкое расстояние к Земле 12 декабря 2021 года. Ученые подчеркнули, что это явление будет уникальным.

Комета пройдет так близко к Земле, что ее сможет наблюдать невооруженным глазом любой житель планеты. В настоящее время небесный объект находится в созвездии Гончие Псы и имеет блеск +19 звездной величины. На полученных снимках видна газопылевая кома размером до 10 угловых секунд и небольшой пылевой хвост, длина которого до 5 угловых секунд.

Согласно расчетам астрономов, 12 декабря 2021 года комета приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 0,233 а.е. Через 6 дней она снова пролетит на минимальном расстоянии, но теперь уже не от Земли, а от Венеры (0,0283 а.е.).

Исследователи отметили, что за всю историю астрономических наблюдений они наблюдали лишь 4 кометы, которые еще ближе оказывались к Земле, то есть этот небесный объект будет пятым по счету. Во время сближения с Землей комета достигнет максимального блеска около +4 звездной величины.

Когда C/2021 A1 будет находиться между Солнцем и Землей, может возникнуть эффект прямого рассеяния, то есть увеличится яркость пылевого хвоста и максимальный блеск кометы может достичь +1,5 звездной величины.

В средних широтах Северного полушария объект будет доступен для наблюдений с Земли с начала сентября. Комета пройдет медленно на фоне созвездий Большая Медведица, затем Гончие Псы и Волосы Вероники.

В конце ноября видимая угловая скорость движения объекта резко возрастет. Чтобы увидеть ее максимальную яркость у наблюдателей будет всего несколько дней. В первую половину декабря небесный объект быстро пройдет на фоне созвездий Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, а 14 декабря он перейдет на небо Южного полушария.