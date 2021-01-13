Из соцсети Parler, которую часто использовали сторонники Трампа, ушли все ее разработчики, провайдеры и даже юристы

13.01.2021, 8:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Все разработчики и поставщики услуг для соцсети Parler перестали сотрудничать с компанией после ее блокировки в Google, Apple и Amazon. Об этом 10 января рассказал гендиректор Parler Джон Матце в комментарии Fox News.

По его словам, все поставщики услуг, от служб текстовых сообщений до провайдеров электронной почты и юристов, бросили компанию в один и тот же день.

Гендиректор отметил, что компания старается сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться в сеть, но сейчас у нее очень много проблем.

Матце основал Parler (в переводе с французского языка – “говорить”) в 2018 году вместе с Джаредом Томсоном. Штаб-квартира приложения находится в штате Невада (США). По данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников президента США Дональда Трампа установили его после того, как Twitter начал удалять посты Трампа и в итоге объявил о вечной блокировке аккаунта @realDonaldTrump вечером 8 января. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты заблокировали Facebook и Instagram.

К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.

9 января компании Apple, Amazon и Google заявили об удалении со своих веб-сервисов социальной сети Parler. Apple и Google считают, что соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений. Amazon сообщал, что соцсеть неоднократно нарушала правила платформы.

В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. Шествие закончилось беспорядками и столкновениями с полицией. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер полиции.

После того как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Конгрессмены от Демократической партии считают, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы постараются отстранить Трампа от должности в порядке импичмента (это сделает невозможным его участие в последующих выборах) или на основании 25-й поправки к конституции (она позволяет отстранить президента ввиду его недееспособности).

—