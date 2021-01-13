 

Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2»

13.01.2021, 7:52, Новости дня
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Госдепартамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей, сообщают источники.

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова источника в правительстве Соединенных Штатов.

По словам неназванного лица, ведомство к четвергу или пятнице должно представить данные о компаниях, содействующих реализации проекта по строительству «Северного потока – 2». В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. Как указывает источник, в отчете среди прочих может быть упомянута швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Европейские компании могут оказаться под угрозой американских рестрикций в соответствии с действующим законодательством США, если они не остановят работу.

В принятом в начале 2020 года Сенатом США проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год говорится о расширении санкций против «Северного потока – 2». Вице-премьер РФ Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. 

Напомним, в начале января 2021 года немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. 



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