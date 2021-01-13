Украина похвасталась успехами в борьбе с книгами

13.01.2021, 6:58, Новости дня

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С 2011 года ввоз книг из РФ на Украину упал в 12 раз, за последние четыре года импортерам в Киеве свыше 4 тыс. раз отказали во ввозе книг из России, сообщил украинский госкомитет по телевидению и радиовещанию.

Госкомитет заявил, что в соответствии с законом 2016 года запрещают «исключительно книги антиукраинского содержания» и книги, которые, по мнению украинских властей, якобы содержат «пропаганду в пользу государства-агрессора», как Киев называет Россию. Госкомитет заверил, что после принятия закона «легальным путем на Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания», передает ТАСС.

С 2017 года на Украину ввезли 31 тыс. наименований книг. В основном речь идет о мировой классике, детской и научно-популярной литературе. Кроме того, ввозят украиноязычные книги украинских издательств, напечатанные в России. Отказ разрешить «ввоз книжной продукции» чаще всего связан с «подачей неполного пакета документов заявителями», в 274 случаях (из 4274) – с «антиукраинским содержанием». Подчеркивается, что «на Украину не дали ввезти почти 1,5 млн экземпляров антиукраинских изданий».

Кроме того, «введены санкции в отношении девяти российских издательств, наиболее отличившихся выпуском антиукраинской литературы», это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции из России.

Госкомитет сообщил, что «общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18104», хотя количество выданных разрешений не отражает картины реально ввезенных на Украину книг, так как значительная часть полученных разрешений остается нереализованной. Отмечается, что «полное прекращение или ограничение» на ввоз книги из РФ на Украину возможно только «путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг».

Напомним, Украина запретила ввоз российских книг для детей. Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева. Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова.