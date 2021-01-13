Мнение: О «визитке Яроша» и других чудесах в исполнении США

13.01.2021, 6:08, Разное

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Новости из-за океана продолжают изумлять. Кажется, пагубный процесс всеобщей деградации затронул уже и единственную бесспорную сверхдержаву. Точнее, её элиты. Которые уже вовсе не утруждают себя хотя бы минимально интеллектуальными приёмами политической борьбы, отдавая предпочтение совсем уж топорным, в совершенном Putin-style.

Речь даже не о дружной цензуре американских соцсетей в отношении уходящего президента #США Дональда Трампа, которого до сих пор столь же дружно терпели по причине масштабов генерируемого им трафика (и, соответственно, рекламных доходов). Там хотя бы есть правовые основания так поступать, о чём разговор будет отдельный. Но есть вещи намного более интересные.

I. Как сообщает один информированный и влиятельный Телеграм-канал, Дональд #Трамп стал персоной нон-грата не только в Твиттере и Фейсбуке. Его начали гнать отовсюду. Вот неполный список последних трёх суток:

1. Американскому президенту отключили большинство социальных сетей

2. Профессиональная Ассоциация гольфа США отказалась проводить свои турниры на гольф-полях Трампа.

3. Финтех компания PayPal отказалась осуществлять переводы сторонников Трампа

4. Deutsche Bank готов простить Трампу долг в 300 млн долл. по кредиту, лишь бы не сотрудничать с ним дальше. Банк Signature принудительно закрыл счета Трампа.

5. Крупнейшие #банки США, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup and Morgan Stanley, заявили об отказе далее выделять #деньги на поддержку политиков, которые симпатизируют Трампу.

6. Список крупных компаний, которые заявили, что не будут выделять деньги политикам, сомневающемся в победе Байдена: Amazon (крупнейший интернет-ритейлер), Dow (химпром), AT&T (телеком), The Blue Cross Blue Shield Association (медстрахование), Marriott (отели).

7. Amazon, Apple и Google блокируют те сторонние сервисы на своих платформах и дата-центрах, где могут поддерживать Трампа. Например, мессенджер Parler

8. Несколько американских учебных заведений лишили Трампа почетных степеней

Чем-то всё это неуловимо напоминает в собрания трудовых коллективах советской эпохи, где дружно подвергали остракизму врагов народа, о деяниях которых узнавали из газет. Осталось только, чтобы кто-то простодушно заявил, мол, Трампа я не слышал, не читал, но всё равно осуждаю…

II. Из этой же серии – сообщение о том, что Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA) начала расследование по исключению из своего состава адвоката действующего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Тут примечательны два пункта:

1. В числе обвинений против Руди Джулиани – то, что он предпринимал попытки оспорить результаты голосования в ряде ключевых штатов. И что его усилия в этом направлении включали возбуждение и процессуальное движение судебных исков в нескольких штатах. То есть, адвоката Трампа собираются исключить из Коллегии только за то, что он выполнял поручения своего доверителя!

2. В отличие от СМИ, упорно называющих все заявления Дональда Трампа относительно результатов президентских выборов ложными, нью-йоркские адвокаты используют более осторожную формулировку – не имеющие достаточных оснований. Разница тут вполне очевидна даже не юристу, и это лишний раз показывает, что лгут – или, точнее, вводят общественность в заблуждение – именно американские #СМИ.

III. Ну и просто прелестное сообщение от правоохранительных органов США. ФБР приобщила к «делу русских хакеров» открытку с фразой Putin did it! Её получил глава компании по кибербезопасности FireEye, которая и обнаружила массовую атаку на госучреждения США в конце 2020 года. Примечательно, что открытка пришла в то время, когда об атаке объявлено ещё не было – на ранних стадиях расследования FireEye. Правоохранители заключили, что отправитель таким образом мог попытаться потроллить компанию.

В общем, чистой воды «визитка Яроша» в американском исполнении. И правда, чего заморачиваться сложными схемами манипуляции общественным мнением, когда есть простые, чья действенность доказана Владимиром Соловьёвым и Дмитрием Киселёвым! Особенно, когда свои СМИ на порядки мощнее. Но, в общем, печально, что известные методы стали слишком активно применяться по другую сторону океана, свидетельствуя об эррозии политической культуры в самой влиятельной стране мира.

Чего от неё ждать дальше? Новой волны маккартизма?

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