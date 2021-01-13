 

Китай резко отреагировали на слова премьера Британии о происхождении COVID

13.01.2021, 6:04, Новости дня
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Китайский МИД прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о виновных в пандемии COVID-19, сообщил Bloomberg.

Ранее глава британского правительства обвинил в пандемии коронавируса лечебные практики с использованием панголинов. Британское издание Daily Mail увидело в его словах «тонкую завуалированную критику» традиционной китайской медицины, передает РИА «Новости».

«Практика использования чешуи панголинов для поддержания мужской силы безумна. Пандемия коронавируса была результатом дисбаланса в отношениях человека с природой. Вирус произошел от летучих мышей или панголинов, из-за глупой идеи о том, что измельченная чешуя этого животного каким-то образом придаст вам силу или что-то в этом роде», – сказал Джонсон на встрече мировых лидеров, посвященной защите природы.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, подчеркнул, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые.

Накануне сообщалось, что эксперты по COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участвующие в международной миссии по вопросу о происхождении вируса, прибудут в Китай, 14 января.

В начале января глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID.

Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей. Кроме того, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19.



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