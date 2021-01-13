 

Эрдоган зарегистрировался в Telegram после отказа от WhatsApp

13.01.2021, 6:04, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунты в мессенджерах Тelegram и BIP, сообщила администрация турецкого лидера после ее отказа от WhatsApp.

«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По состоянию на 21.30 мск канал Эрдогана в Telegram набрал более 50 тыс. подписчиков.

Во вторник Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за политики конфиденциальности мессенджера. В свою очередь антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.

Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера.

Ранее портал WABetainfo сообщил, что в WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.



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