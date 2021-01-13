Мнение: Новости демократической цензуры

13.01.2021, 5:44, Разное

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Новости демократической цензуры.

1. Facebook без предупреждения удалил главную страницу и заблокировал канал иранского государственного информационного агентства Press TV с 4 млн. подписчиков. Facebook заявил, что иранское СМИ не может использовать их платформу, что блокировка окончательная и объяснять никому ничего Facebook не будет "из соображений безопасности". Примерно так, со временем, в Facebook и Twitter заблокируют и Раша Тудей.

2. Amazon, Google и Apple фактически целенаправленно пытаются уничтожить социальную сеть Parler, где "слишком много сторонников Трампа".

8 января, после начала открытой цензуры соц.сетей, Parler вышел на первое место по загрузкам в Apple Store https://greenwald.substack.com/p/how-silicon-valley-in-a-show-of-monopolistic. После чего и последовали попытки уничтожить альтернативу информационным загонам Facebook и Twitter.

Еще в октябре 2020-го года в судебном комитете Палаты Представителей был представлен отчет указывающий на существование картельного сговора Amazon, Apple, Facebook и Google с целью уничтожения конкурентов и сохранение своей монополии на рынке. Вскоре после этого Parler узнал, что Google без предупреждения также «заблокировал» его доступ к своему Play Store, серьезно ограничив возможность пользователей загружать Parler на телефоны Android. Действия Google также означали, что те, кто использует Parler на своих телефонах Android, больше не будут получать необходимые функции и обновления безопасности.

На следующий день после того, как объединенные Apple и Google выступили против Parler, Amazon нанесла смертельный удар. Компания, основанная и управляемая самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом, использовала практически тот же язык, что и Apple, чтобы проинформировать Parler о том, что ее служба веб-хостинга (AWS) лишает Parler возможности разместить свой сайт на AWS: «Потому что Parler не может соблюдать наши условия. обслуживания и представляет собой реальный риск для общественной безопасности, мы планируем заблокировать аккаунт Parler с воскресенья, 10 января, в 23:59 по тихоокеанскому стандартному времени». Поскольку Amazon является доминирующей силой в веб-хостинге, Parler до сих пор не нашел услуги хостинга для своей платформы, поэтому она исчезла не только из магазинов приложений и телефонов, но и из Интернета. Очевидно, что крупнейшие технологические кампании, тесно аффилированные с руководством Демократической партии США и американскими спецслужбами, проводят координированную системную политику по искоренению инакомыслия и альтернативных мнений.

В четверг Parler был самым популярным приложением в США. К понедельнику три из четырех монополий Кремниевой долины объединились, чтобы уничтожить ее. Вот так теперь выглядит "свобода слова" в "самой демократической стране".

3. В Facebook был заблокирован https://aizen-tt.livejournal.com/2863582.html бывший конгрессмен Рон Пол (его еще иногда любили цитировать российские СМИ за его критику США), который слишком часто осмеливался критиковать американскую зарубежную политику. Рона Пола забанили впервые с 1976-го года. Критик-пенсионер тоже стал весьма опасен для американской "свободы". Причина банальна – Рон Пол в своей последней колонке решил написать про то, что акты цензуры в США носят шокирующий характер. После чего он и был отключен.

И еще.

https://www.foxnews.com/politics/facebook-twitter-biden-campaign-donations-censorship – Топ-менеджеры Facebook и Twitter в течение выборов в США жертвовали большие суммы Байдену и демократической партии. Удалось найти лишь двух сотрудников Facebook (работают ли она там еще?), которые жертвовали деньги на избирательную кампанию Трампа. Настоящие демократы должны ходить строем и заставлять ходить строем других.

https://www.newsbusters.org/blogs/business/joseph-vazquez/2020/09/21/facebook-google-partner-liberal-org-2020-election-strategy – еще в сентябре 2020-го года, Facebook и Google в рамках единой стратегии сотрудничали для формирования избирательной стратегии онлайн-платформы на 2020-й год. Для этого использовалась неолиберальная организация Democracy Works. Еще осенью Google заявлял, что работает с этой организацией, чтобы убедиться, что будет предоставляться "только правдивая информация", а не такие вещи как "ложные заявления о победе". Среди финансовых доноров этого процесса значатся "Фонд Найтов", миллиардер Омидьяр из "Фонда Демократии", "Фонд Макартуров", "Фонд Рокфеллера". На Democracy Works они потратили более 10,5 млн. долларов. Сама же организация выступала с самых радикальных BLM-позиций. В правлении "Демократия работает" отмечаются "главный цифровой стратег в национальном сенатском комитете", сотрудник "Фонда Рокфеллера" (ранее работавшая в одном из соросовских фондов), консультант из администрации Барака Обамы (которая разрабатывала тему "Как добиться 80% демократической партии к 2028-му году), один из "цифровых архитекторов избиратьельной кампании Барака Обамы в 2012-м году, работник NDI и т.д. Как минимум 9 из 12 "борцов за демократию", финансового и организационно оказались связаны с верхушкой демократической партии. И именно эта организация поддерживалась Google и Facebook как контрольный механизм для определения "правды о выборах".

https://vault.fbi.gov/thomas-dalesandro-jr/thomas-d-alesandro-jr.-part-01-of-01/view – и так. для коллекции. Согласно документам ФБР, против брата нынешнего спикера Нэнси Пелоси выдвигались обвинения в изнасиловании несовершеннолетних девочек 13-ти и 14-ти лет. Осужден он не был, потому что папа работал мэром Балтимора. Потом он же тоже стал мэром Балтимора. Ныне же, Нэнси Пелоси называет Трампа "служанкой Путина" и вносит в Палату Представителей законопроект, который обяжет конгрессменов использовать исключительно гендерно-нейтральные формулировки.

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