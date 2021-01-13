 

Мнение: США ринулись в Telegram

13.01.2021, 5:32, Разное
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После того, как Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунт Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений социальную сеть Parler, пользователи начали загружать Telegram.

По словам Павла Дурова, только за последние три дня мессенджер установили 25 миллионов человек.

Если динамика сохранится, не останутся ли в Twitter, в Facebook или Instagram одни сторонники Байдена да россияне с россиянками?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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