Полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину в Москве

13.01.2021, 5:10, Новости дня

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На юге Москвы мужчина напал с ножом на сотрудников полиции, приехавших на вызов. Полицейские выстрелили в мужчину, он скончался на месте происшествия, сообщило столичное следственное управление СК.

По версии следствия, 12 января сотрудники полиции по вызову бригады скорой медицинской помощи прибыли в квартиру на Гурьевском проезде, в которой мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медперсоналу и соседям. По прибытии полицейских он начал угрожать окружающим убийством, после чего напал на правоохранителей с ножом. Сначала они сделали предупредительный выстрел, а потом применили против него табельное оружие, сказано на сайте ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, говорится в сообщении.

В конце ноября в Москве полицейские применили оружие при задержании мужчины, который ранил таксиста и оказал сопротивление правоохранителям.

В октябре в Татарстане застрелили напавшего на полицейских подростка с ножом.